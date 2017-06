Queen Elizabeth en Prince William bezoeken getroffenen Grenfell Tower

Queen Elizabeth en Prince William brachten vanochtend een bezoek aan de getroffenen van de brand in de Grenfell Tower. Alle bewoners zijn hun huis kwijt en worden momenteel op diverse plaatsen opgevangen, waaronder in het Westway Sports Center. De leden van de koninklijke familie gingen in gesprek met de getroffenen, de hulpverleners en vrijwilligers. Ook betuigden zij hun steun aan de nabestaanden van de slachtoffers. Aan het begin van de middag werd het dodental nog bijgesteld van 17 naar 30 doden.