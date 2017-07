Protestmars Hamburg gestaakt na rellen

Dader Manchester liep urenlang met bom door de stad

18:12 De dader van de aanslag in Manchester in mei heeft urenlang met een zelfgemaakte bom door het centrum van de Engelse stad gelopen voordat hij toesloeg. Volgens de politie had Salman Abedi echter geen ander doel voor ogen dan het concert van de Amerikaanse Ariana Grande, meldde de BBC vandaag.