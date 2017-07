Protest met wc-borstel: schijt aan de wereldtop

Hartjes van papier-maché en kapotte bierflesjes tegen de grootmachten in de wereld. Diehard punkers, maar ook een doodgewone accountant, en natuurlijk Nederlanders, die werden weggespoten door waterkanonnen. Allemaal kwamen ze naar Hamburg om te protesteren bij de G20. ,,Een betere wereld is mogelijk wanneer dat door de grote massa wordt afgedwongen."

Katharina Wagner (31) was eigenlijk niet van plan om te demonstreren, maar nu loopt ze middenin de protestmars. Met haar 6 maanden oude dochter in een draagzak op haar buik en een verbeten blik. Natuurlijk is dit niet zonder gevaar, geeft de moeder toe. ,,Maar de politie zou gek zijn als ze nu geweld gebruikt. Als dát in de media komt, staat ze wat te wachten.”

Terwijl haar 'buffer' vredig doorslaapt en ze ‘A-A-A-Anti kapitalisten’ schreeuwt, vertelt ze over haar Hamburg dat plots een politiestaat is geworden. ,,Dit is onderdrukking die we van Erdogan kennen, maar hier in Hamburg? Daarom demonstreer ik mee en heb ik mijn tuin opengesteld voor Spaanse activisten om te slapen.”

Quote Een betere wereld is mogelijk wanneer dat door de grote massa wordt afgedwongen Ewout (demonstrant) Het is ook de reden voor Ulrich Mucke, een keurige professor geschiedenis in gestreept poloshirt, om voor het eerst sinds jaren de straat op te gaan. ,,Dit noemt de G20 een feest der democratie? Laat me niet lachen. Als dat zo zou zijn, zou ik vandaag gewoon college geven, maar er zijn duizend studenten die uit angst niet naar de stad durven komen. Waanzin!”



Er zouden vandaag 120.000 demonstranten in de stad zijn geweest. Een aantal dat moeilijk is te overzien. En dat is precies de tactiek van vandaag: de politie ontregelen, voor niks naar elke straathoek laten komen, honend lachen. Zeker 160 agenten en hulpverleners en elf demonstranten raken gewond. Eén agent die in het nauw werd gedreven loste een waarschuwingsschot.

Bivakmutsen

Werkelijk overal in het oude centrum zijn plukjes demonstranten met schuimrubberen kussens om de stokslagen van de ME op te vangen, met snerpende fluitjes, met spandoeken en anarchistische leuzen, met tamboerijnen, clownsneuzen, opblaasbare krokodillen, zwarte bivakmutsen. Hartjes van papier-maché versus kapotte bierflesjes.

Er zijn de diehard punkers met oranje dreadlocks en neuspiercings, zoals de vijftigers Toby en Michael uit Berlijn, die al sinds hun puberteit demonstreren tegen de gevestigde orde, kernwapens en bedenk het maar. Maar ook Paul Sanders (31), een accountant, die zijn rechtse baas niet durfde te vertellen over de invulling van zijn vrije dag. De jongeman maakt zich druk om de vluchtelingen die nog steeds sterven op de Middellandse Zee, en over de ongelijkheid op aarde, de macht van de 19 stinkend rijke landen.

En daar op straat loopt ook economiestudente Nathalie Tier die een wc-borstel aan haar broeksriem heeft hangen (ze heeft schijt aan de wereldtop). En schoonmaakster Michaela Storz en haar 16-jarige dochter Lena die thuis elk snippertje afval scheiden en zich zorgen maken over de grootmachten die onze planeet vervuilen.



Daar tussen al antiglobalisten, antifascisten, antiTrumpetisten snelwandelen vijftien Nederlanders die de oprukkende politie op de hielen hebben. Vanmorgen werden ze weggespoten door waterkannonnen, vertelt Ewout van den Berg (31) van de Internationale Socialisten, inmiddels weer opgedroogd. Dat felle protest bij het jaarbeurscentrum zorgde voor een uur vertraging van het officiële programma. ,,Winst”, constateert hij tevreden.

Klimaatchaos

Hij heeft ze net ook gezien: het zogenoemde zwarte blok, demonstranten met bivakmutsen die stoeptegels uit de straat grabbelen en naar de politie gooien. Bierflesjes die door ruiten van winkels vliegen. ,,Het is niet mijn tactiek, maar ik heb er ook geen last van. De échte geweldplegers zijn vanmorgen ingevlogen.” Hij verduidelijkt voor de zekerheid: Trump, Erdogan en Poetin dus.

Ewout, doodnormale jongen met spijkerbroek, gympies en protestshirtje, is geen man die naar de biologische boer gaat voor eieren, de auto mijdt of zonnepanelen op zijn dak heeft. ,,De wereld verandert niet door ethische consumptiekeuzes. Dan zou moraliteit van de dikte van de portemonnee afhangen. Nee, een betere wereld is mogelijk wanneer dat door de grote massa wordt afgedwongen. Denk aan het vrouwenkiesrecht, de achturige werkweek of de burgerrechtenbeweging in de VS. Het is technisch mogelijk om alle monden in de wereld te voeden, de klimaatchaos te voorkomen, oorlogen te stoppen. Daarom ben ik hier.”