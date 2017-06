Prins Philip opgenomen in ziekenhuis

De prins zal vandaag dan ook niet aanwezig zijn in het parlement, waar koningin Elizabeth de troonrede leest. ,,Hij is in goed humeur maar is teleurgesteld dat hij de opening van het parlement en Royal Ascot niet bij kan wonen'', aldus de woordvoerder van Buckingham Palace.



Philip, die eerder deze maand 96 jaar werd, kondigde begin vorige maand aan dat hij het na de zomer rustiger aan zou gaan doen. Hij heeft afspraken staan tot augustus die hij gewoon wilde afleggen. Daarna wilde hij alleen nog ,,van tijd tot tijd'' in het openbaar verschijnen. Ook zijn actieve werk voor de honderden organisaties waar hij lid, beschermheer of voorzitter van is, legt hij neer.