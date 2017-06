Politie arresteert op Heathrow verdachte van aanslag in Manchester

Zaterdag werd een aanslag gepleegd in Londen. Daar kwamen zeven mensen om het leven. De drie aanslagplegers werden doodgeschoten door de politie. De Ierse politie heeft dinsdag een tweede persoon gearresteerd die mogelijk betrokken is geweest bij die aanslag, zo melden Britse media. Een man die eerder in Ierland was opgepakt in verband met de terreurdaad op London Bridge en in Borough Market is inmiddels zonder aanklacht op vrije voeten gesteld.



Onder de dodelijke slachtoffers van de Londense aanslag waren twee Australiërs, zo werd dinsdagnacht bekend. Eén van hen was een verpleegkundige die volgens Britse autoriteiten tijdens de aanslag slachtoffers probeerde te helpen. Prins Harry sprak woensdagochtend tijdens een bezoek in Australië zijn medeleven uit met de nabestaanden van de Australische slachtoffers: 'Australiërs vormen een belangrijk en vitaal onderdeel van het stadsleven in Londen en daar worden we zowel in goede als in slechte tijden aan herinnerd.'