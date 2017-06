Persconferentie aanslagpoging Brussel

De man die gisteren een aanslag probeerde te plegen op Brussel Centraal had geen bomgordel om, zei een woordvoerder van het Federaal Parket tijdens een persconferentie over de mislukte aanslag. ,,De man is geboren op 12 januari 1981 en heeft een Marokkaanse identiteit. Hij stond niet bekend als terrorist."