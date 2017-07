Pentagon: raket Noord-Korea niet eerder gezien

Bijna naakte activisten demonstreren tegen stierenvechten

18:21 Bijna honderd demonstranten van de organisaties PETA en AnimaNaturalis voerden vandaag actie in Pamplona tegen stierenvechten. Ze droegen, naast stierenhoorns, enkel zwart ondergoed. Op hun lichamen was in verschillende talen de tekst 'stop stierengevechten'geverfd. De activisten braken 'banderillas', de haakvormige wapens die stierenvechters gebruiken, boven hun hoofd om alles te bedekken met rood poeder, dat bloed symboliseert. De organisaties willen dat het bloedige stierenrennen in Pamplona en stierenvechten in het algemeen worden afgeschaft.