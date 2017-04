Paus Franciscus: Houd vast aan geloof te midden van oorlog en haat

Franciscus ging in op de prangende vraag die veel gelovigen bezighoudt. Waarom is er zoveel ellende en oorlog in de wereld, terwijl Jezus is opgestaan uit de dood? Iets wat christenen geloven en tijdens Pasen vieren.



,,Pasen is geen feest met een boel bloemen. Het is mooi, maar het is niet het enige. Er is meer dan dat", zei Franciscus, wijzend op de bloemen die zoals elk jaar uit Nederland zijn gekomen. Pasen brengt volgens de kerkvader ,,een teken te midden van zoveel calamiteiten: een gevoel van verder kijken. Kijk niet naar een muur, er is een horizon, er is leven, er is vreugde."



Paus Franciscus veroordeelde de zelfmoordaanslag van zaterdag op een konvooi met evacués in Syrië. Daarbij werden zeker 112 mensen gedood.