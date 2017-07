'Pandazonnepark' in gebruik genomen in China

De realisatie van de eerste panda is pas het begin van het project. Het terrein met zonnepanelen moet in totaal zo'n 100 hectare groot worden, wat te vergelijken is met ruim 150 voetbalvelden.



De Chinezen begonnen in november 2016 aan de bouw van hun eerste 'zonnepanda' in Datong, een plaats 200 kilometer ten westen van Peking. Op 30 juni liet Panda Green Energy in een persbericht weten dat het zonnepark officieel is aangesloten op het netwerk.