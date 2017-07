Pakje peuken kost straks 10 euro in Frankrijk

Frankrijk neemt de maatregel om het roken terug te dringen. De Franse minister van Volksgezondheid in de regering-Macron, Agnès Buzyn, wil rokers treffen in hun portemonnee.



Nu betalen de Fransen nog 6,50 voor hun saffies. ,,Mijn doel is om de generatie die vandaag geboren wordt, te laten uitgroeien tot de eerste tabaksloze generatie", liet Buzyn optekenen in de Franse krant Libération. Momenteel rookt nog bijna een derde van de Fransen.



Ook Nederland verklaarde de oorlog aan de sigaret. In 2022 moeten alle sigarettenautomaten zijn verdwenen uit de horeca. In 2022 is de uitstalling van pakjes peuken ook taboe bij tankstations, gemakszaken en kiosken.