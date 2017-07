Over 23 jaar is de verkoop van benzine- en dieselauto's in Frankrijk verboden

Binnen nu en minder dan 25 jaar komt er in Frankrijk een totaalverbod op de verkoop van auto’s die op benzine of diesel rijden. Alleen ‘schone’ auto’s zijn vanaf 2040 nog toegestaan. Om het financiële leed voor de Fransen te verzachten, komt er een compensatieregeling. ,,Iedereen die een diesel van voor 1997 of een benzineauto van voor 2001 inwisselt voor een schonere auto, krijgt een premie’’, aldus minister van Milieuzaken Nicolas Hulot.



De minister zei gisteren dat niets zo’n autorevolutie in de weg staat. Hij verwees expliciet naar ‘een Europese autofabrikant die overstag is’. Afgelopen woensdag maakte het van oorsprong Zweedse Volvo bekend vanaf 2019 alleen nog hybride en elektrische modellen te zullen produceren.



,,De oplossingen bestaan. Onze eigen fabrikanten staan in de startblokken om ze in de praktijk te brengen’’, aldus Hulot.