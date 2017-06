Oud-president Panama gearresteerd in de VS

De steenrijke zakenman verliet Panama in januari 2015 met een privéjet. Eerder deze maand vaardigde Interpol een arrestatiebevel uit en eerder deze week werd Martinelli in de VS gesignaleerd bij een voetbalwedstrijd van het nationale elftal van zijn land, dat in de Copa América tegen Argentinië speelde.



Panama beschuldigt de voormalige president ervan dat hij publiek geld heeft gebruikt om zijn politieke rivalen te bespioneren, tijdens zijn presidentstermijn van 2009 tot 2014. Het land wil dat Martinelli uitgeleverd wordt.



Martinelli ontkent alles. Volgens hem probeert zijn opvolger Juan Carlos Varela hem zwart te maken, om zo de aandacht af te leiden van huidige problemen in Panama. Varela was vice-president onder Martinelli.