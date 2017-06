'Oud-premier Israël komt vervroegd vrij'

Maatschappij dwingt verlamde man zelf trap naar toestel op te kruipen

10:06 De Japanse luchtvaartmaatschappij Vanilla Air is in ernstige verlegenheid gebracht. Personeel van het bedrijf dwong een verlamde man te laten zien dat hij zelf de trap naar het toestel kon beklimmen. In geval van nood moest hij ook zelf kunnen wegkomen, luidde de verklaring voor de bizarre opdracht.