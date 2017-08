Orkaan Harvey maakt eerste slachtoffers in Texas

Orkaan Harvey heeft de kust van de Amerikaanse staat Texas bereikt en is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Harvey gaat zorgen voor catastrofale overstromingen in Texas, waarschuwt het National Hurricane Center (NHC).

De orkaan kwam aan land rond 05.00 uur Nederlandse tijd nabij de plaats Rockport. Daar komen nu ook meldingen over de eerste slachtoffers binnen. Meerdere mensen zijn naar de lokale gevangenis gebracht voor onderzoek en behandeling, nadat het dak van een bejaardentehuis instortte. Daarnaast zijn meerdere gebouwen in de historische binnenstad beschadigd, evenals auto's en daken van woonhuizen.

Hulpdiensten hebben moeite met reageren op oproepen vanwege het noodweer. Het hoofd van de vrijwillige brandweer in Rockport laat weten dat er ongeveer vijftien vrijwilligers klaarzitten op de kazerne om uit te rukken als de omstandigheden buiten het toelaten. ,,We kunnen op het moment niks doen'', zegt hij. ,,We willen zo snel mogelijk naar buiten om de eerste schade te inventariseren, maar voor nu zitten we vast.''

Harvey is fors krachtiger geworden door het warme water van de Golf van Mexico. Bij de vierde categorie zijn windsnelheden tot zo'n 250 kilometer per uur mogelijk. Tot nu toe zijn er snelheden gemeten van rond de 210 kilometer per uur.

Volledig scherm Gehandicapte inwoners van de kustplaatsen in Texas worden geëvacueerd. © AP Veel mensen hebben inmiddels elders in de staat hun heil gezocht. Degenen die weigeren te vertrekken wordt verzocht hun naam en en social security-nummer (het Amerikaanse burgerservicenummer) op hun onderarm te schrijven, om de noodverlening na de storm te vergemakkelijken.

Op Twitter laat president Donald Trump weten dat de federale overheid aanwezig is om te helpen. Volgens hem is de storm veel krachtiger en groter geworden dan vooraf werd geschat. Hij verklaarde de staat op verzoek van gouverneur Greg Abbott al tot rampgebied.

Miljoenen mensen bereidden zich de afgelopen dagen voor op de storm. Het is de eerste keer in 56 jaar dat een orkaan van de vierde categorie over Texas raast. Hierna trekt de storm landinwaarts.