Opnieuw vers geld voor Athene: 8,5 miljard steun

Ook voor het IMF is zicht op schuldverlichting belangrijk omdat daarvan kan afhangen of het blijft meebetalen aan de redding van Griekenland. Over hoe die eruit moet zien moet nog wel een robbertje worden gevochten, zo bleek vanavond. Volgens zijn eigen statuten mag het monetaire fonds alleen landen steunen met een houdbare schuld, en die van Griekenland is op dit moment niet houdbaar, vindt IMF-chef Christine Lagarde.

De Griekse schuld beloopt ruwweg zo’n 320 miljard, of 180 procent van het BNP. Het IMF draaide financieel wel mee in de eerste twee steunprogramma’s, in het lopende – van totaal 86 miljard – nog niet. Het overweegt nu alsnog deelname, in beperkte mate ook financieel. Het zet steun voor Griekenland apart, maar keert die pas uit als er een uitgewerkt akkoord is over de Griekse schuldhoudbaarheid. ,,We hebben op dit moment nog onvoldoende gegevens daarover”, aldus Lagarde.