Opnieuw grote brand in Londen

'Zondvloed' door stortregens in Frankrijk

10:01 Hevige regens hebben in delen van Frankrijk tot overstromingen en veel schade geleid. Franse media melden vandaag dat er in Parijs sinds 1880 niet zo veel regen in zo'n korte tijd is gevallen. Circa 50 millimeter stortte gisteravond in de stad in een uur tijd naar beneden.