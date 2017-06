Ophef in Parijs over fraude met Europees geld

De nieuwe Franse minister van Justitie François Bayrou is in opspraak geraakt, wegens beschuldigingen van fraude met Europees geld. Zijn eigen medewerkers moeten nu zijn verleden onderzoeken.

,,Ik wil het vertrouwen van de burgers in de overheid herstellen'', zei de Franse minister van Justitie François Bayrou begin deze maand. Hij zag het dan ook als zijn belangrijkste taak om met nieuwe wetsvoorstellen te komen die de politiek schoon moet maken. Gisteren presenteerde hij zijn plannen in de ministerraad.

Enkele hoofdpunten uit zijn plan: Franse politici mogen straks geen familieleden meer in dienst nemen. Er wordt beter gecontroleerd dat politici geen overheidsgeld meer inzetten voor 'vriendendiensten'.

Schone handen

En de financiering van politieke partijen wordt strenger gecontroleerd: buitenlandse hulp wordt bijvoorbeeld verboden. Maar die minister van Justitie en van 'schone handen' staat nu ook zelf volop in de schijnwerpers omdat hij wordt beschuldigd van fraude. En die fraude zou exact de punten betreffen die hij in zijn wetsvoorstellen juist wil aanpakken.

François Bayrou (66) wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2014 een tiental medewerkers van zijn partij te hebben laten betalen door de Europese Unie. Maar ze werkten naar verluidt niet voor Brussel maar uitsluitend voor de Modem-partij, waarvan Bayrou voorzitter is. Daarmee zou Europees geld voor oneigenlijke doeleinden zijn gebruikt. Gisteren kwam weekblad Le Canard Enchaîné met het verhaal dat ook Bayrou's eigen secretaris jarenlang vanuit de EU werd betaald, terwijl ze 'nooit voor Europa heeft gewerkt'. Die secretaris stond onder meer 'fictief' op de loonlijst van de vicevoorzitter van de partij, Marielle de Sarnez, die destijds in het Europees Parlement zat. De Sarnez is nu, net als François Bayrou, minister in de regering-Macron.

Beklaagdenbank

De Franse justitie is inmiddels een onderzoek gestart. Justitie valt hiërarchisch gezien onder de minister van Justitie, en dat is dus Bayrou, die zelf nu dus officieus in de beklaagdenbank staat.