Ook nieuwe Brusselse burgemeester is 'bijbanenkoning'

Anders dan bij zijn voorganger zijn dat volgens de gespecialiseerde site Cumuleo wel bijna allemaal onbetaalde bijbanen en veelal in het verlengde van zijn wethoudersportefeuille (bekijk de bijbanen hier ). De benoeming van Close, net als Mayeur een Franstalige socialist, wordt vanmiddag bekend gemaakt en gaat eind deze maand in, aldus diverse Franstalige media. Close is nu nog wethouder van Financiën, Personeelszaken en Toerisme en fractieleider in het Brusselse Parlement. Hij kwam vorig jaar in opspraak wegens belangenvermenging.

Ontslagnemend burgemeester Mayeur besefte gisteravond als ongeveer laatste Belg dat hij onmogelijk kon aanblijven nadat hij voor tienduizenden euro’s de lokale daklozenkas had getild. Hij hadzichzelf presentiegeld toegekend voor bestuursvergaderingen waarvan nog steeds onduidelijk is of ze ooit hebben plaatsgevonden. Volgens Mayeur zelf ging het om netto 700 euro per maand. Heel het land, inclusief federaal premier Michel en zijn eigen socialistische partij, viel over hem heen. Vanmorgen werd bekend dat er na het al gevoerde administratieve onderzoek, nu ook een gerechtelijk onderzoek komt naar de misstanden bij het Brusselse daklozenwerk. Dat moet uitwijzen of er misdrijven zijn gepleegd.