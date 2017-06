Onverbeterlijke gangster krijgt op z'n 100ste opnieuw de vrijheid

De criminele New Yorkse eeuweling, onderbaas van de beruchte Colombo familie, werd voor het laatst opgepakt in 2010. Het was de zesde keer op rij. Franzese was toen 93, maar hield zich nog altijd bezig met het afpersen van striptenten en pizzeria’s. ‘Sonny’ verliet de ziekenboeg van de gevangenis in de plaats Devens dit keer in een rolstoel. Volgens zijn zoon Michael is Franzese van plan bij zijn dochter in Brooklyn, New York, in te trekken.



Het Amerikaanse gevangeniswezen bevestigt dat Franzese daadwerkelijk de oudste misdadiger achter tralies was. Oudgedienden binnen de federale recherchedienst FBI kijken dan ook met enige bewondering naar de man die ooit in verband werd gebracht met zo’n 50 moorden. Hij werd weliswaar vrijgesproken in die zaak, maar toch hield John Franzese al die jaren zijn kaken stijf op elkaar. Zelfs toen een verslaggever hem gisteren naar zijn naam vroeg, wilde hij niets zeggen.