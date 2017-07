Ontslagen FBI-baas Comey schrijft boek

Clintons e-mails

James Comey vertelde in juni voor het eerst publiekelijk en onder ede voor de Amerikaanse Senaat hoe president Trump van hem een loyale voetsoldaat probeerde maken. In zijn openingsverklaring beschreef de voormalige FBI-baas hoe Trump hem herhaaldelijk vroeg om publiekelijk uit te spreken dat de president zelf geen onderwerp van onderzoek is. De FBI-baas wilde dat niet doen, onder meer omdat het hem zou verplichten ook een verklaring uit te brengen in het geval de situatie in de toekomst zou veranderen.