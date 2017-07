Ontroostbare moeder waarschuwt: geef je baby geen dekentje

Toen Jordan drie dagen geleden om iets over half tien 's ochtends haar zoontje Sloan wakker ging maken, trof ze hem levenloos aan. Die avond deelde de moeder uit Washington met haar Instagramvolgers - die ze elke dag op de hoogte houdt van haar gezinsleven - het tragische nieuws. ,,Ik heb de woorden niet om uit te leggen hoe immens groot het gat in ons hart is", klonk het.



Jordan vertelt hoe haar buren haar en haar man hoorden roepen en toesnelden, waarna ze de baby van zeven maanden oud probeerden te reanimeren. Even later namen de ambulancebroeders het over, maar het kindje was al overleden. ,,Een van hen had zelf een baby verloren en legde ons uit dat het te laat was, dat hij er niet meer was. Ik heb hem uren vastgehouden terwijl mensen in en uit liepen: mijn ouders, de politie, priesters..."