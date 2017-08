Noorse brandweervrouw zet harten in vuur en vlam

De inwoonster van Stavanger werkt al sinds haar negentiende bij de brandweer. Toen ze daar begon was ze een van de weinige vrouwen in haar team. Daar wil ze met haar Instagram-account verandering in brengen. ,,Het maakt niet uit of je man of vrouw bent'',legt ze uit. ,,Deze baan vraagt veel meer dan ruwe kracht. Bijvoorbeeld hoe je een probleem oplost, hoe je in een team werkt en hoe te improviseren.''



In Noorwegen is Narten zeer populair. En daar maakt ze dankbaar gebruik van. ,,Tien jaar geleden was ik op zoek naar een part-time baan en die vond ik bij de lokale brandweer in het dorp waar ik woonde'', gaat ze verder. ,,Ik kreeg de baan en in de daaropvolgende zomer kreeg ik ook de mogelijkheid om als full-timer in Stavanger te werken. Ik was meteen verkocht!''



Het was geen gemakkelijke keuze. Want in die tijd waren er maar een handjevol vrouwen in Noorwegen aan het werk als brandweer. ,,De weg naar het doel is lang en hard, maar als ik daarop terugkijk, ben ik daar juist dankbaar voor. Mijn belangrijkste advies aan andere meiden: Geef niet op.''