Nigeriaanse weduwen dagen Shell voor rechter

VS-gezant: Alle buitenlandse jihadisten in Raqqa zullen sterven in Raqqa

28 juni Alle buitenlandse jihadisten die voor IS strijden in Raqqa, zullen sterven in die stad. Dat stelt de speciale Amerikaanse gezant voor Syrië in een interview met de Arabische tv-zender Al Aan. ,,We zullen er zeker van zijn dat we al die buitenlandse strijders elimineren", zegt Brett McGurk.