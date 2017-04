Net als alle presidenten gaat ook Trump vechten

In het begin van de vorige eeuw roeren de Verenigde Staten zich met name in hun directe omgeving, in Midden- en Zuid-Amerika. Het gaat ze in deze ‘bananenoorlogen’ vooral om de handelsbelangen.



Met de Eerste Wereldoorlog laat Amerika zich voor het eerst gelden als grote speler. President Wilson heeft niet echt zin om zich ermee te bemoeien, maar hij vindt dat hij na de oorlog een plek aan de tafel moet hebben. Ook in de Tweede Wereldoorlog staan de Amerikanen niet te springen, maar de Japanners laten hen uiteindelijk geen keuze.



De jaren 60 en 70 worden getekend door de Vietnam-oorlog. Die wordt ingezet om de veronderstelde uitbreiding van het communisme in Azië te stoppen, maar verzandt uiteindelijk in een uitzichtloze strijd in de onbarmhartige jungle. De VS halen in 1975 bakzeil, mede door toenemende protesten in eigen huis, en blijven zitten met levensgroot trauma.