'Nederlandse journalisten veilig na aanval in wildpark Congo'

Neonazi-concert verloopt rustiger dan verwacht

15 juli Meer dan 5000 aanhangers van het extreemrechtse gedachtegoed hebben zich zaterdag verzameld in Themar voor het grootste neonazi-concert van het jaar in Duitsland. Het plaatsje met amper 3000 inwoners in Thüringen verkeerde in staat van beleg. Ernstige ongeregeldheden bleven echter uit, tegendemonstraties ook.