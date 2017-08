Nederlandse expert: Overstromingen Houston waren deels te voorkomen

De grote vraag is nu of de Nederlanders de kans krijgen hun kennis te delen met de Amerikanen. Volgens Dircke is dat grotendeels een geldkwestie. ,,Er is veel achterstallig onderhoud in Amerika op dit vlak. Systemen voor watermanagement zijn vaak duur, waardoor ze niet worden aangekocht. Oude infrastructuur wordt bovendien amper vervangen, terwijl dat wel nodig zou zijn."



De Amerikaanse president Trump lijkt volgens Dircke wel bereid om dergelijke investeringen te doen. ,,Hij gaat dan wel eerder voor projecten die shovel ready zijn, oftewel dingen waar hij direct aan kan beginnen. Dat kan in Houston niet, want daar moeten eerst allerlei scenario's gemaakt worden en moet er worden nagedacht over de infrastructuur. Dat maakt het een dure kwestie."



Dircke hoopt dat de huidige overstromingen het belang van een goed watersysteem opnieuw op de agenda zullen zetten. Dircke: ,,Houston denkt momenteel al wel na over maatregelen, maar veel verder komt het nog niet. Of Nederlandse partijen de kans krijgen om daar over mee te denken en tot actie over te gaan, moet nog blijken. De tijd zal het leren."