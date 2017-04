'Nederlandse baby's huilen meer dan Duitse'

De psychologen deden onderzoek naar hoeveel baby's over de gehele wereld in de eerste drie maanden van hun leven huilen. Daarmee hebben ze voor het eerst universele kaarten gemaakt van de normale hoeveelheid huilen tijdens die periode. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ongeveer 8.700 baby's in diverse landen.



,,Baby's zijn in de eerste weken van hun leven al heel verschillend in de hoeveelheid dat ze huilen'', stelt Dieter Wolke, die het onderzoek leidde op Warwick University. ,,We leren mogelijk meer door naar de culturen te kijken waar er minder gehuild wordt, onder meer over of dit van de opvoeding afhangt of dat er andere factoren zijn.'' Die andere factoren kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met ervaringen tijdens de zwangerschap of genen.