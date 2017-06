Nederlands stel in de problemen in Oeganda na meenemen nijlpaardtand

Dit jaar gaan 7,8 miljoen Nederlanders op vakantie naar het buitenland, iets meer dan vorig jaar. Ongetwijfeld zullen enkelen zich op weer onnozele wijze in de nesten werken. Buitenlandse Zaken maakte recent een lijstje met bizarre voorvallen. Laat in Oeganda zelfs een nijlpaardtand maar liggen.

Pieter en Adriana Geeris (69 en 68 jaar) uit Amsterdam zijn behoorlijk bereisd. Dus zó snel zullen de oud-kermisexploitant en zijn vrouw geen stomme dingen doen. Maar toen ze in maart van dit jaar in Oeganda waren, ging het toch mis.



,,We waren op jeepsafari, met z’n tweeën en een chauffeur’’, vertelt Pieter. ,,Tot we op een plek kwamen waar leeuwen een nijlpaard hadden opgegeten. Dus er lagen overal botten, her en der. En daartussen een tand, zo’n ronde van 10 centimeter lang. Ja, er stonden wel overal borden van 'raap niks op'. Maar dit lag zo overal verspreid dat m’n vrouw dacht: ‘Ach, maak ik thuis schoon, leuk souvernir.’ En hop, de handtas in.’’

Ivoor

Dat ging goed, tot bij de douane op de dag van de terugreis. ,,Tas op de scanner, ja, en openmaken dus’’, zegt Pieter. ,,Bovenop lag die tand. ‘Dat mag niet’, zeiden ze. ‘Oh, wist ik niet’, zei m’n vrouw. Nou ja, vergissing, die tand bleef daar en wij mochten door. Tot vlak voor het boarden. Werden we eruit gepikt. ‘U moet mee, politiebureau’. Bleek dat zo’n tand van ivoor is.’’



Lichte paniek sloeg langzaam toe. De Oegandezen maakten er werk van. Pieter en Adriana moesten op het bureau blijven. De cellen zaten vol met stropers dus daar hoefden ze niet in. Maar een leuke nacht werd het niet. ,,Zaten we de hele nacht op een bankje.’’



Nog minder leuk werd het de volgende dag: ,,'U moet voor de rechter verschijnen', zeiden ze’’, vertelt Pieter. ,,Ik zeg: ‘Hoe lang duurt dat?’ Tja, kon morgen zijn, maar ook veertien dagen later.’’



Pieter en Adriana mochten het dorp niet uit, maar wel naar een hotel. Via Buitenlandse Zaken kwamen ze bij een advocaat. ,,Toen we binnenkwamen en ik hem zag grijnzen, zei ik al tegen Adriana: ‘trek de portemonnee maar.’’’

Quote Toen we binnenkwamen en ik hem zag grijnzen, zei ik al tegen Adriana: ‘trek de portemonnee maar.'

Corruptie

Pieter kreeg gelijk. Volgens de advocaat gebeurden dit soort dingen ‘zo vaak’. Geeris: ,,Het kon opgelost worden. Als ik hem 2000 euro betaalde, de rechter 1000, de landsadvocaat 250 en ik moest rekening houden met een boete van 600-700 euro. Zo’n beetje 4000 euro dus. Gewoon corruptie. Maar dan zou het echt honderd procent goed komen. Ik zei tegen hem: ‘Laten we dat maar doen dan.' We konden een dag later meteen bij de rechter terecht.’’



Alles verliep daarna zoals de advocaat zei. Vijf dagen later dan gepland konden Pieter en Adriana het land verlaten. ,,Je weet dat je bestolen bent’’, kijkt Pieter terug. ,,Maar ja, we hadden die tand misschien toch beter laten liggen.’’

Volledig scherm Dylan Snel bij het verlaten van de rechtbank. © AP

Meer voorbeelden

Nederlanders in de penarie halen met enige regelmaat het nieuws. Beroemd zijn Dylan Snel die zich in zijn blootje op een heilige berg in Maleisië liet fotograferen (drie dagen cel) en Klaas Haytema die vorig jaar in Birma een stekker uit de versterker van een heilige dienst trok (drie maanden cel).

Maar Buitenlandse Zaken kent er nog veel meer. Enkele bizarre voorbeelden van het afgelopen jaar:



In India moest een Nederlander halsoverkop vluchten nadat hij met een blik bier een heilige tempel binnenwandelde. In Oeganda werd een vrouw gearresteerd omdat ze - ondanks het verbod - over een hekje klom voor een kermisattractie.

Volledig scherm Klaas Haytema. © AD