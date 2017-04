'Nederland wordt bang gemaakt voor minderheden'

Europees campagneleider Mustafa Yeneroglu is in Nederland vanwege het referendum, waarvoor Turkse Nederlanders vanaf vandaag hun stem kunnen uitbrengen. En Yeneroğlu, ook parlementslid namens Erdogans AK-partij, hoopt op een hoge opkomst. ,,Ik hoop dat de Turkse gemeenschap in Nederland massaal naar de stembus zal gaan, om een boodschap te geven aan de Nederlandse politici'', zegt Yeneroglu. ,,Om duidelijk te maken wie ze steunen in deze kwestie, en om duidelijk te maken dat ze gehoord willen worden in Nederland.''



Volgens Yeneroglu, die wordt gezien als een vertrouweling van president Erdogan, maakt de Turkse regering zich steeds meer zorgen over de situatie in Nederland. ,,Dit was altijd een liberaal land, maar dat wordt steeds meer overstemd door rechts extremisme. De Nederlandse regering wil extreemrechts de wind uit de zeilen nemen, maar neemt daarom de discriminerende retoriek over. De taal van Geert Wilders vergiftigt de taal van de Nederlandse regering. Dat verklaart waarom wij de afgelopen weken nauwelijks campagne hebben kunnen voeren in Nederland, waarom Turkse politici zijn weggestuurd, terwijl Nederlandse politici zelf wél gewoon campagne kunnen voeren in het buitenland. Ik geloof niet dat de vrijheid van meningsuiting sinds de Tweede Wereldoorlog zo in het geding is geweest als hier de afgelopen weken. Het was zelfs niet mogelijk voor Turkse ministers om in het consulaat, dus op Turks grondgebied, met landgenoten te spreken. Dat is ongehoord.''