Moordenaars met levenslang slaan aan het wurgen om doodstraf te krijgen

Twee tot levenslang veroordeelde moordenaars in de Amerikaanse staat South Carolina hebben in hun cel vier medegevangenen gewurgd in de hoop zo de doodstraf te krijgen. Ze komen geen van tweeën in aanmerking voor vervroegde vrijlating en zijn het leven achter de tralies zat.

Een van de twee moordenaars lichtte het motief toe in telefoongesprekken met het Amerikaanse persbureau Associated Press. Dat zocht contact met Denver Simmons (35) en Jacob Philip nadat ze de viervoudige moord hadden bekend tegenover politie en justitie.

Volgens Simmons hebben Philip en hij veel gemeen, vooral de wanhoop en bereidheid opnieuw te moorden. Vanaf de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten in het najaar van 2015 grapte Simmons: 'als we onszelf niet van het leven beroven, zouden we iets spraakmakends kunnen doen om de doodstraf te krijgen'. Eind maart stemde Philip volgens hem in met het plan en begonnen ze met de voorbereidingen voor de nieuwe moorden.

Smoesjes

Op 7 april lokten de twee hun slachtoffers met smoesjes naar hun cel. ,,Tegen een van hen zei ik dat ik koekjes voor hem had, nummer twee nodigde ik uit om drugs te komen snuiven. Dat de slachtoffers ons geloofden, was te danken aan het feit dat ze ons vertrouwden", aldus Simmons. De moorden werden volgens hem binnen een half uur gepleegd. Na de vierde waren ze naar eigen zeggen te moe om door te gaan. Volgens Simmons gebruikte hij een verlengsnoer en een afgebroken bezemsteel als wapen en zijn medepleger louter diens handen.

De slachtoffers waren tussen de 35 en 56 jaar oud. Ze zaten straffen uit voor inbraak en diefstal, moord (één vermoordde een gehandicapte oorlogsveteraan, een ander zijn stiefzoon) en zware mishandeling. Eén slachtoffer kozen ze omdat hij kleiner was dan hen en dus minder weerstand zou bieden, een andere omdat hij in november vrij zou komen, nummer drie omdat 'alles aan hem vervelend was' en nummer vier omdat hij zijn stiefzoon had vermoord.

Dubbele moord

Simmons kreeg tweemaal levenslang voor de moord op een vrouwelijke kennis (45) met wier bankpas hij na de moord in 2010 een pizza kocht om daarna haar zoon (13) van school te halen en te vermoorden. Simmons probeerde zich na zijn veroordeling in de gevangenis herhaaldelijk van het leven te beroven. Mededader Jacob Philip zit een levenslange gevangenisstraf uit wegens het wurgen van zijn vriendin (26) en haar dochtertje (8) in 2013. Hij pleitte schuldig maar werd geestesziek verklaard.

Door dat laatste zal Philip niet de doodstraf krijgen, verwacht Simmons. Hij geeft zichzelf ook weinig kans. Zijn medegevangene en hij zijn weliswaar overgebracht naar een gevangenis bij Charleston met dodencellen, maar in South Carolina zijn de afgelopen zes jaar geen executies meer uitgevoerd.