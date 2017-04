Moordenaar politicus Wiels wijst opdrachtgever aan

Hij deed dat volgens K. samen met zijn rechterhand Luigi 'Pretu' Florentina, die inmiddels is overleden. Volgens Wiels' moordenaar was hem 250.000 Antilliaanse guldens als beloning beloofd, maar kreeg hij maar 100.000 gulden. K. liet onder meer weten dat Burney F. hem heeft 'belazerd' en wil hem daarom niet langer beschermen. K. zei dat vandaag in de rechtbank in Willemstad (Curaçao), waar hij getuigt tegen verdachte Burney F. Hij betuigde tijdens de zitting spijt aan de nabestaanden van Wiels.

'Nini' wordt door het Openbaar Ministerie gezien als schakel tussen moordenaar K. en de opdrachtgevers voor de moord op de politiek leider van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano op het Antilliaanse eiland.

F. staat terecht voor uitlokking van moord en medeplichtigheid daaraan. Wiels werd in mei 2013 op een openbaar strand op Curaçao om het leven gebracht. Hij streed publiekelijk tegen corruptie op het eiland.

Bende

Volgens meerdere getuigenverklaringen staat F. aan het hoofd van de bende New York Yankees, die naast de concurrerende No Limit Soldiers in de beruchte wijk Koraal Specht opereert. Meerdere getuigen verklaren dat de opdracht en het geld voor de moord op Wiels afkomstig zouden zijn van oud-minister George Jamaloodin en zijn halfbroer en loterijbaas Robbie dos Santos. Wiels zou onderzoek hebben gedaan naar de loterijverkoop op Curaçao. Hij werd ook beveiligd, maar niet op de dag van de moord.