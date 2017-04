Moeder overgelopen militair: Mijn zoon terrorist? Onmogelijk!

De sergeant in het Nederlandse leger die zich in 2015 aansloot bij terreurbeweging Islamitische Staat, wordt beschouwd als een terrorist. Gisteren zette het ministerie van Buitenlandse Zaken hem op de terrorismelijst, tot groot verdriet van zijn eigen familie.

,,Mijn zoon een terrorist?'' De ogen van de moeder van Ahmed Mufti (28) schieten vol in haar huis in Breda, als ze de officiële publicatie in de Staatscourant onder ogen krijgt. ,,Ik ken mijn zoon. Ik ken zijn hart. Dat zou hij nooit doen.''

Maar waar Mufti sinds 2015 dan wel verblijft is ook voor haar een groot mysterie. Van de ene op de andere dag was hij weg. ,,We weten niets. Helemaal niets'', is het enige wat ze er nog over kwijt wil.

Zijn familie woont sinds een paar jaar in Breda, maar wat de militair dreef om zich aan te sluiten bij IS blijft daar een groot raadsel. In de buurt kennen maar weinig buurtbewoners het gezin goed en bij het jongerenwerk is Ahmed Mufti nooit in beeld geweest, zegt jongerenwerker Mohamed Lamou.

Ontslagen

Defensie heeft Mufti inmiddels ontslagen en gaat ervan uit dat hij zich heeft aangesloten bij Islamitische Staat. Het zou een opvallende stap zijn. Mufti werd in 1988 geboren in de plaats Duhok, die ligt in het Koerdische gedeelte van Irak. Vanuit deze regio strijden veel Koerdische strijders juist tegen IS.

Nu de naam van de overloper bekend is, komen ook meer details naar buiten over waar Mufti precies heeft gewerkt. Zo blijkt dat hij in 2012 is aangesteld als sergeant bij het 931ste squadron van de Vliegbasis Gilze-Rijen, waar de Nederlandse Apaches staan.

Mufti zat hier bij de afdeling Communicatie Informatie Systemen (CIS) voor operaties en had kennis over de coderingen die worden gebruikt tussen vliegers en militairen op de grond.