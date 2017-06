Moeder mishandelt dochter bij duiveluitdrijving op strand Californië

De 45-jarige moeder kleedde haar dochter uit op een afgezonderd strand in het noorden van Californië. Ze probeerde het kind te laten stikken met zand. Vervolgens sloeg ze meerdere malen met een stuk drijfhout op haar hoofd om de duivel uit het meisje te verdrijven. Volgens autoriteiten zou de vrouw het kind hebben doodgeslagen als een oplettende voorbijganger niet had ingegrepen.

De moeder is gearresteerd voor poging tot moord, aanval met een dodelijk wapen en kindermishandeling. Uit onderzoek moet nog blijken of de vrouw onder invloed was van drugs.