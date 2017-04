Misskandidate toont haar gezicht na zuuraanval

Confrontatie

In tegenstelling tot de meeste andere slachtoffers met brandwonden wilde Gessica zo snel mogelijk de confrontatie met zichzelf aangaan. ,,Ze hadden me eerst foto's getoond, maar ik wilde meteen in de spiegel kijken. Mijn gezicht zag er echt verbrand uit: donkerbruin langs de ene kant, groen langs de andere kant. Ik was in shock, maar ik dwong mezelf om op mijn ogen te focussen. Die worden niet voor niets de spiegels van de ziel genoemd. Ik herkende mezelf gelukkig nog."



In een Italiaanse tv-show trad ze deze week naar buiten en toonde voor het eerst haar gehavende gezicht aan de rest van de wereld. ,,Ik heb twee maanden in een gevangenis gezeten", brengt Gessica haar lijdensweg onder woorden. ,,Ik kan niet meer leven zoals vroeger. Ik kan niet in de zon gaan zitten, moet constant een masker dragen en mijn gezicht doet de hele tijd pijn."



Ze vervolgt: ,,Al mijn geld gaat naar de verzorging. Om het half uur moet ik een product in mijn ogen laten druppelen, mijn huid moet ik constant insmeren. Mijn werk kan ik ook niet meer uitvoeren, want ik mag niet zwemmen. Voor de rest van mijn leven zal ik inwendig littekens met me meedragen. Elke keer als ik uit mijn auto stap en naar huis wandel, zal ik die nachtmerrie herbeleven."



Geen wraak

Vóór de laffe aanval ambieerde Gessica ook een zangcarrière, die droom houdt haar nu overeind. ,,Mijn gezicht is om zeep, maar ik heb mijn gelaatstrekken nog. Mijn mond en mijn neus zijn intact, ik herken mezelf nog in de spiegel. Uit het beschadigde oog kan ik nog iets zien. En het belangrijkste van al: ik heb mijn stem nog. Dat zuur kwam ook in mijn mond terecht, gelukkig was ik alert genoeg om het goedje meteen weer uit te spuwen."



Ondanks de enorme impact is Gessica niet uit op wraak. ,,Het enige wat ik echt wil, is dat hij me bekijkt. Zodat hij echt beseft wat hij aangericht heeft."