Minister: Nooit meer top in Duitse stad

Politie schiet kwispelende honden neer in achtertuin

13:35 Een politieagent in de Amerikaanse stad Minneapolis heeft afgelopen weekeinde twee honden neergeschoten in de tuin van een huis waar het inbraakalarm afging. Op de beelden van de beveiligingscamera lijken de kwispelende honden geen bedreiging voor de agent. Toch ziet hij zich genoodzaakt zijn pistool te trekken en beide staffordshireterriërs onder vuur te nemen. De viervoeters hebben het incident wel overleefd, maar de eigenares is woedend en moet duizenden euro's betalen aan dierenartskosten. De politie doet onderzoek en is met de vrouw in gesprek gegaan.