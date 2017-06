Militairen schieten man met bomgordel neer op station Brussel

Rond 20.23 uur liet een nog onbekende man in het station, nabij de loketten, een bom afgaan toen hij doorkreeg dat militairen hem in de gaten hadden. De man is neergeschoten en gearresteerd. Hij zou zwaargewond zijn, verder zou niemand gewond zijn geraakt.

Correspondent Frans Boogaard is in Brussel, waar hij stationsmedewerker Nicolas van Herrewegen sprak. De Belg liep naar beneden toen hij de verdachte zag; een man van een jaar of 30, 35 met getint uiterlijk, rond gezicht, kort haar en een zwarte jeans. ,,Hij droeg een gordel waar draadjes uitkwamen", vertelt hij. ,,Verderop stond een koffertje. Toen we elkaar zagen, kwam hij achter me aan. Even later is dat koffertje ontploft." De ooggetuige is direct een collega gaan waarschuwen, waarna het station is geëvacueerd.

Volgens ooggetuigen riep de man 'Il a sauté' ('Hij is ontploft') na het afgaan van zijn bom. Daarna riep hij 'Allah akbar', aldus de stationsmedewerker.

Volgens de politie is de situatie nu onder controle. ,,Het lijkt erop dat er niet veel schade is, maar meer details ontbreken voorlopig", aldus een Belgische woordvoerder. ,,Het incident is nog volop in onderzoek", aldus Peter De Waele van de federale politie. Charles Michel, de premier van België en Jan Jambon, de minister van Binnenlandse Zaken, zijn inmiddels aangekomen in een crisiscentrum. Het Centraal Station wordt uitgekamd door een antiterreurbrigade, op zoek naar mogelijke andere explosieven. De bomgordel is inmiddels gecontroleerd tot ontploffing gebracht door de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).

Volledig scherm Een door de verdachte meegenomen trolley ontploft op Centraal Station. © BELGA

Ontruimd

De straten rondom het station zijn ontruimd. De Belgische spoornetbeheerder Infrabel heeft het treinverkeer in Brussel gedeeltelijk stilgelegd. Er rijden geen bussen en metro's van en naar het station, en ook een nabijgelegen hotel zou geëvacueerd zijn, meldt een Belgische journalist op Twitter. Restaurants en winkels in de buurt zijn door de politie gevraagd om luiken en deuren te sluiten, schrijft de Belgische nieuwssite rtl.be. Mensen op de Grote Markt in de Belgische hoofdstad is gevraagd het plein te verlaten.

Ruim een jaar geleden, op 22 maart, werden in Brussel verschillende aanslagen gepleegd waarbij 35 doden vielen en bijna 300 gewonden. De zelfmoordterroristen waren teruggekeerde Syriëgangers, gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat die ook de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opeiste. Het Metrostation van Maalbeek ligt niet ver van station Brussel-Centraal.

Volledig scherm Militairen kammen de omgeving uit rondom het station. © BELGA