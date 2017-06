Melania Trump en zoon verruilen New York voor Witte Huis

Melania maakte de verhuizing zelf op Twitter wereldkundig. Ze postte een foto van het uitzicht vanaf het Witte Huis, met als tekst over de verhuisdag: 'We kijken uit naar alle bijzondere gebeurtenissen die we hier zullen meemaken'.



Donald Trump woont al sinds hij verkozen is als president van de VS in Washington, maar zijn vrouw en zoon woonden nog altijd in de Trump Tower in New York, zodat Barron zijn schooljaar daar kon afmaken.



Barron is het vijfde kind van Donald Trump, maar het eerste van zijn vrouw Melania.