Meerdere doden en 30 gewonden bij busongeluk Duitsland

Aan boord van de bus zaten 46 passagiers en 2 chauffeurs. Volgens de officiële balans raakten 30 van 48 inzittenden gewond - onder wie twee in kritieke toestand verkeren - en worden de 18 overigen vermist. Eerder werd nog van 31 gewonden en 17 vermisten gesproken.



De politie koestert nog een sprankeltje hoop dat er ,,mogelijk iemand in shock is weggelopen van de bus en nog niet is teruggevonden". Maar die kans is klein, aangezien de snelweg is afgezet met hekken.



Op de snelweg A9 ter hoogte van Stammbach reed het voertuig rond 07.00 uur tegen een traag rijdende vrachtwagen aan. De bus reed in de richting van Nürnberg in het zuiden. De bus vloog na de aanrijding meteen in brand en brandde vrijwel volledig uit.



Waarschijnlijk konden de 18 vermisten niet meer op tijd uit de bus ontsnappen. Politiewoordvoerders vrezen dat er weinig hoop is dat de vermisten zich buiten de bus bevinden. ,,We moeten van een heel ernstig ongeval uitgaan".