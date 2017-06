May door het stof: Ik ben verantwoordelijk voor deze puinhoop

May stelde tijdens een bijeenkomst met partijgenoten dat ze ,,ons zal dienen zolang we haar willen'', stelde de bron. Hoewel veel Tories in hun maag zitten met de verkiezingsuitslag, juichten partijgenoten de premier volgens verslaggevers kortstondig toe.

Hoewel de partij van May vorige week weer de grootste werd bij de verkiezingen, verloren de conservatieven hun parlementaire meerderheid. Dat was niet wat May in gedachten had toen ze het land vervroegd naar de stembus stuurde. De premier wilde juist een sterker mandaat om te onderhandelen over de brexit.