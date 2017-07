Man slaat wijnfles stuk op hoofd medepassagier

Rechter VS verwerpt bezwaar, inreisverbod blijft intact

3:55 De delen van het omstreden inreisverbod van inwoners van zes moslimlanden die door het Amerikaanse Hooggerechtshof werden goedgekeurd, blijven in werking. De staat Hawaï probeerde bij de rechtbank een versoepeling van het verbod af te dwingen, maar het hof in San Francisco zei daar geen inhoudelijke uitspraak over te kunnen doen, omdat het daartoe niet bevoegd is.