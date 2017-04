Macron en Le Pen aan kop volgens uitgelekte exitpolls

American Airlines onder vuur na aanvaring met huilende moeder

15:23 Dit keer is het niet United Airlines, maar luchtvaartmaatschappij American Airlines, die een flater slaat door agressief gedrag van personeel. Er is zaterdag een video viraal gegaan waarop een huilende moeder te zien is, van wie met geweld een buggy zou zijn afgenomen toen ze in het vliegtuig stapte. Volgens een medepassagier die het filmpje online zette, had de steward de moeder zelfs geslagen. Een andere passagier nam het voor de moeder op. ,,Als je dat bij mij probeert, sla ik je op je gezicht", klinkt het. Waarop de steward antwoordt: ,,Jij gaat je hier buiten houden. Kom, sla me maar." American Airlines doet onderzoek naar het voorval. De steward is op nonactief gezet.