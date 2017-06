Londense brandweerhonden doen zwaar werk op hun sloffen

De brandweerhonden worden al op zeer jonge leeftijd gescout. En waar dan naar gekeken wordt? Naar hun speelsheid, aldus de brandweer. ,,Ze volgen een speciaal positief trainingsprogramma waarbij ze steeds met een tennisbal worden beloond als ze een ontvlambare vloeistof ontdekken.''



Terwijl ze hun brandveiligheidsopleiding doorlopen, worden de honden getest op verschillende disciplines. Ze moeten vloeistoffen vinden in een kamer, in verschillende kamers op een aantal verdiepingen en in brievenbussen en onder trappen. Op het moment dat ze iets bespeuren dat gevaarlijk is, blijven ze bij hun ontdekking zitten totdat ze verdere instructies van hun baasje krijgen. ,,Het klinkt gevaarlijk, maar we stellen onze viervoeters nooit bloot aan gevaarlijke situaties. In de tien jaar dat we met deze speciale brandweerhonden werken, is er nog nooit eentje gewond geraakt.''