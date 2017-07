Live G20: zeker 75 agenten gewond bij rellen in Hamburg

Agenten gewond

Bij rellen tussen betogers tegen de G20-top en de politie in Hamburg zijn donderdag zeker 76 agenten gewond geraakt. Drie agenten zijn voor hun verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over het aantal gewonde betogers heeft de politie geen informatie.



Twee piloten van een politiehelikopter raakten gewond nadat er met een laser in hun ogen was geschenen. Hierdoor konden ze niet meer verder vliegen.



De politie hield de deelnemers aan de 'Welcome to Hell-mars' donderdagavond tegen omdat zo'n duizend demonstranten hun gezichten hadden bedekt. Die betogers bekogelden agenten daarop met flessen en andere voorwerpen, zei de politie.



De organisatoren van de protestmars melden dat er tussen de tien en twintig betogers zijn opgepakt en beschuldigden de politie van buitenproportioneel optreden. Volgens hen trad politie al op voordat demonstranten de kans kregen hun gezichtsbedekking af te doen.



Kort voor middernacht werd de mars beëindigd. Volgens de politie vonden er aan het begin van de nacht op diverse plekken in de stad nog vernielingen en brandstichtingen plaats, maar werd het rond 01.00 uur rustiger in de stad.