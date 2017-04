LIVE: CL-wedstrijd Dortmund - Monaco afgelast na ontploffingen bij spelersbus

De bus was net op weg van het hotel naar het stadion, waar de club het vanavond in de kwartfinales van de Champions League tegen AS Monaco moest opnemen. De bus is op twee plekken beschadigd. Volgens de club zelf vond de explosie plaats voor de spelersbus. Dat gebeurde bij het spelershotel. De spelers zijn volgens de club veilig. Er is volgens BvB ook geen gevaar rond het stadion. De wedstrijd van vanavond wordt verplaatst naar morgen om 18.45 uur, meldt Borussia Dortmund op Twitter.