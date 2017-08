Kassa! Amerikaan wint megajackpot van 758 miljoen dollar

Radicaliserend Syrisch meisje (12) springt uit raam Duitse school

23 augustus Een 12-jarig meisje uit Syrië is gisteren in de Noord-Duitse stad Lüneburg uit het raam van de derde verdieping van haar schoolgebouw gesprongen en raakte daarbij zwaargewond. De sprong kwam er nadat de schooldirectie met het meisje, dat met haar familie was gevlucht uit Aleppo, een gesprek had gehad over haar recente radicaliseringsverschijnselen.