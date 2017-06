Joodse verpleegster geeft borstvoeding aan baby gewonde Palestijnse vrouw

Het ongeval gebeurde in Ein Kerem, vlakbij Jeruzalem. De vader van de negen maanden oude Yaman Abu Ramila overleefde de frontale botsing met een bus niet, zijn moeder raakte zwaargewond. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht en het was daar dat verpleegster Ula Ostrowski-Zak zich over hem ontfermde. De baby weigerde echter te drinken uit een fles.

,,Zijn tantes waren verbaasd dat een joodse aanbood om hem de borst te geven, maar ik antwoordde dat elke moeder het zou doen'', aldus de verpleegster. ,,Ik had toch de hele nacht dienst, het leek me de normaalste zaak van de wereld. Ik heb hem vijf keer gevoed. Hij was heel rustig en keek de hele tijd in mijn ogen. Zijn tantes omhelsden me en bedankten me. Ze waren er echt ondersteboven van.''