'Jeremy Meeks vermoordde mijn zoon. Nu paradeert hij op de catwalk'

De foto van Jeremy Meeks ging drie jaar geleden de wereld rond nadat hij was opgepakt voor wapenbezit. Sindsdien gaat het hard voor de man en rijgt hij de modellencontracten aan elkaar. Onlangs liep hij op de catwalk voor ontwerper Philipp Plein. Hij pronkte met zijn ontblote bovenlijf en toonde zijn tattoos aan de wereld. De traan onder zijn oog en het woordje 'Crips' op zijn arm zijn herinneringen aan zijn leven als bendelid. Maar ligt het bendeleven wel volledig achter hem?



Het was niet de eerste keer dat Meeks de binnenkant van een gevangeniscel zag in 2014. Sinds 2002 zat hij al eens twee jaar in de gevangenis voor autodiefstal. Agent Joseph Silva herinnert Meeks zich als een van de gewelddadigste criminelen in de buurt.



Eric Castillo's moeder, Carmela, betwijfelt of Meeks wel uit de bende is gestapt. Bovendien zei Meeks onlangs dat hij ,,tot op bepaalde hoogte de banden met de groep had doorgeknipt". Voor Carmela is de maat vol nu de ex-gangster een jetsetleventje leidt: ,,Ik begrijp niet waarom deze man beloond wordt, het is een belediging."