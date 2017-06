Jasper (27) uit geloofsgemeenschap ontvlucht Portugese bosbranden

Niet alleen ging Jaspers joert in vlammen op, ook de vaste gebouwen van de leefgemeenschap zijn flink gehavend. ,,Er is heel veel schade, maar het lijkt redelijk bewoonbaar. De schuren en al ons gereedschap zijn verdwenen als sneeuw voor de zon’’, heeft Jasper aan zijn naasten laten weten. Ook de gewassen op het land hebben de vuurzee niet overleefd. ,,Wonderlijk genoeg hebben veel eieren het wel overleefd.’’



Vanuit Nederland zamelt de kerkgemeenschap in Emmeloord, waar Jasper Lengkeek lid van is, geld in om aan de getroffen groep te doneren. Dat zal worden besteed aan onderdak, kleding, voedsel en andere benodigdheden. ,,Zaterdag zullen we in onze kerk aandacht besteden aan hun situatie daar'', zegt vader Charlie, die nauw betrokken is bij de kerk. ,,Ik verwacht een man of 20, misschien 30. Onze messiaanse gemeenschap in Emmeloord is niet zo groot.’’