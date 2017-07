Italiaanse agenten pakken meer dan honderd maffiosi op

De Italiaanse politie heeft vandaag een grote slag geslagen in haar strijd tegen de maffia. Maar liefst 116 leden van meer dan twintig verschillende clans van de 'Ndrangheta werden in de regio Calabrië gearresteerd, melden Italiaanse media. Ruim duizend agenten waren in touw tijdens de operatie, bijgestaan door honden en helikopters.