IS verslagen in Mosul, premier feliciteert troepen met overwinning

De Iraakse stad Mosul is definitief weer in handen van het Iraakse leger. Het IS-bolwerk werd vandaag heroverd van de terreurorganisatie. De Iraakse premier Abadi heeft de troepen inmiddels gefeliciteerd met de overwinning.

Mosul geldt als een belangrijke stad voor de terreurorganisatie, mede doordat ruim drie jaar geleden in de al-Nuri-moskee in deze stad het kalifaat werd uitgeroepen. Deze moskee werd vorige maand door IS zelf opgeblazen toen de troepen van het Iraakse leger dichtbij kwamen. Daarmee heeft de overwinning in Mosul ook een sterke symbolische betekenis. De strijd rondom de stad nam ruim negen maanden in beslag.

De Iraakse premier Haider al-Abadi is meteen afgereisd om de overwinning te vieren. ,,De opperbevelhebber van de strijdkrachten Haider al-Abadi is aangekomen in de bevrijde stad Mosul. Hij heeft de heroïsche strijders en het volk van Irak gefeliciteerd met de grote overwinning."

Staatstelevisie

Ook de Verenigde Staten bevestigen dat Mosul volledig bevrijd is. De special afgezant Brett H. McGurk van de VS twitterde zondag over de overwinning op Islamitische Staat. Het is verwachting dat de Iraakse premier vandaag in televisietoespraak de overwinning nader zal toelichten.

De overwinning van het Iraakse leger hing al enige tijd in de lucht. Gisteren meldde de Iraakse staatstelevisie al dat het slechts een kwestie van tijd was voordat Mosul definitief heroverd zou zijn van IS. Hoewel er vanochtend in kleine delen van de stad nog gevochten werd, zijn de laatste strijders van de terreurgroep inmiddels verdreven.

Kalifaat

Voor de verovering van de stad door IS telde Mosul circa 2 miljoen inwoners. In oktober vorig jaar begonnen het Iraakse leger en zijn bondgenoten een militaire operatie om de stad te bevrijden. Volgens schattingen van hulporganisaties en andere bronnen hebben sindsdien 900.000 mensen de stad verlaten. Ook zijn duizenden doden gevallen. Verder blijkt uit satellietbeelden dat circa vijfhonderd gebouwen zijn verwoest. Volgens de Verenigde Naties kost de wederopbouw van de stad circa 1 miljard euro.

Nu de stad gevallen is, begint wel een nieuwe strijd, die over haar toekomst. De tweede stad van Irak is een belangrijke prooi. Nu de coalitie is beroofd van haar gemeenschappelijke vijand voeren alle partijen weer hun eigen agenda. Sommige leiders zien de stad zelfs als hoofdstad van een eigen staat, maar net als in de rest van het land eist de sji’itische meerderheid ook daar alle zeggenschap op. Met steun van bondgenoot Iran. Maar ook de Koerden en Turkije leggen een claim op de strategisch gelegen stad. Na Kirkoek willen de Koerden Mosul toevoegen aan hun ‘autonome staat’ in Irak. Turkije, dat een troepenmacht heeft in noord-Irak, wil dat voorkomen.

